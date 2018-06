Paris (AFP) Als Reaktion auf das russische Vorgehen in der Ukraine hat der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit einen Boykott der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland gefordert. "Eine Antwort ist nötig, das Schlechteste wäre, nichts zu tun", sagte Cohn-Bendit am Dienstag in Paris. Es gebe eine Sache, die Russlands Präsident Wladimir Putin im Ringen um eine Lösung für die Ukraine "tief" treffen könne: Ein Boykott der Fußball-WM, "falls er nicht aufhört".

