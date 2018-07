Hamburg (AFP) In der Fastenzeit verzichten die Deutschen am ehesten auf Alkohol und Süßigkeiten. Rund zwei Drittel könnten einige Wochen ohne diese Genussmittel auskommen, wie eine am Dienstag in Hamburg veröffentlichte Forsa-Umfrage für die DAK-Gesundheit zeigt. Fast jeder Zweite (47 Prozent) würde am ehesten auf Fleisch verzichten und 43 Prozent auf das Rauchen. Nur ein Drittel kann sich hingegen vorstellen, die Finger von Handy, Computer und Internet zu lassen. Jeder fünfte würde hingegen sein Auto stehen lassen.

