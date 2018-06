London (AFP) Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben Russland vor Folgen für sein "absolut inakzeptables" Verhalten in der Ukraine gewarnt. Das geht aus einer am Montagabend in London veröffentlichten Erklärung des britischen Premierministers David Cameron hervor, der in getrennten Telefonaten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Staatschef François Hollande über die Krise in der Ukraine beriet.

