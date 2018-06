Dillenburg (AFP) Ein Kleintransporter ist am Dienstag in den Verkaufsraum einer Autobahn-Tankstelle in Hessen gerast. Ein Mann kam dabei ums Leben, zwei weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in Dillenburg mitteilte. Der Transporter fuhr demnach am Dienstagmorgen an der Tank- und Rastanlage Katzenfurt an der Autobahn A 45 vermutlich ungebremst durch die Scheiben in den Verkaufsraum.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.