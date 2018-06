Genf (AFP) Das Treffen von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow hat keine Annäherung im Ukraine-Konflikt gebracht. Eine Lösung der Krise sei nicht in Sicht, sagte Steinmeier am Dienstag in Genf. Er war dort am Montagabend mit Lawrow zusammengekommen, um über die Lage in der Ukraine zu diskutieren. Steinmeier sprach von einem "schwierigen, langen und sehr ernsten" Gespräch. Direkte Verhandlungen zwischen Moskau und der neuen Führung in Kiew seien nicht abzusehen.

