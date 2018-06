Paris (AFP) Die Stau-Situation in Europa hat sich einer Studie zufolge 2013 erstmals seit zwei Jahren wieder verschlechtert. Ab März vergangenen Jahres sei die Gesamtdauer der Staus auf Autobahnen und anderen Straßen in Europa um durchschnittlich sechs Prozent pro Quartal angestiegen, hieß es in einer am Dienstag in Paris veröffentlichten Untersuchung des Verkehrs-Informationsdienstes INRIX. Den Spitzenplatz bei im Stau verloren gegangenen Stunden belegte Belgien vor den Niederlanden, es folgt Deutschland zusammen mit Frankreich auf Platz drei.

