Brüssel (AFP) Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) rechnet nicht mit einem Wiederaufleben der Atomkraft in Europa. "Ich glaube, dass es diese Renaissance nicht geben wird", sagte Gabriel am Dienstag vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel. Jedes Jahr würden weltweit mehr Atomkraftwerke geschlossen als neu gebaut, fügte er hinzu.

