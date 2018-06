Brüssel (AFP) Vizekanzler und Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) hat davor gewarnt, dass Russland über seine Gaslieferungen an die Ukraine das Nachbarland noch stärker unter Druck setzen könnte. Es müsse nun darum gehen, dass "die Ukraine eine sichere Energie- und Gasversorgung hat und nicht in noch größeren Druck durch Russland kommt", sagte Gabriel vor einem Treffen der EU-Energieminister am Dienstagmorgen in Brüssel. Hintergrund ist der Krim-Konflikt.

