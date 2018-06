Nürnberg (AFP) In Ostdeutschland steigen die Chancen für Arbeitslose, einen Job zu finden. Im vierten Quartal 2013 habe es in dort 187.900 offene Stellen gegeben, das sei die höchste Zahl seit sechs Jahren, teilte das zur Bundesagentur für Arbeit gehörende Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mit. Im Vergleich zu den letzten drei Monaten des Jahres 2012 sei die Zahl der Stellenangebote um 13.400 gewachsen. In Westdeutschland gab es demnach ein Plus von 6600 unbesetzten Jobs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.