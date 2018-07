Schwerin (AFP) Zweieinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsident Erwin Sellering seinen Anspruch auf eine weitere Spitzenkandidatur für die SPD angemeldet. "Selbstverständlich werde ich zur nächsten Wahl noch einmal antreten, wenn die Partei mich fragt", sagte Sellering am Dienstag anlässlich der Halbzeit der laufenden Legislaturperiode vor Journalisten in Schwerin.

