Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Konfliktparteien in der Ukraine-Krise vor Überreaktionen gewarnt. Er "hoffe sehr, dass sich jeder seiner Verantwortung bewusst ist", sagte Steinmeier am Dienstag nach seiner Ankunft aus der Schweiz in Berlin vor Journalisten. Er warnte davor, "jetzt in dieser angespannten Situation noch Öl ins Feuer zu gießen".

