Brüssel (AFP) Die EU hat Schlupflöcher für hohe Bonuszahlungen an Banker gestopft. Die Europäische Kommission beschloss am Dienstag in Brüssel Kriterien, nach denen die bereits im vergangenen Jahr verabschiedete Deckelung angewandt werden soll, wie die Behörde mitteilte. Die Kriterien dienten dazu, Klarheit zu schaffen, auf welche Mitarbeiter die Vorschriften anwendbar sind, erklärte die Kommission.

