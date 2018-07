München (SID) - Bayern Münchens Superstar Franck Ribéry wird offenbar beim Fußball-Länderspiel Frankreich gegen Niederlande am Mittwoch in Paris (21.00 Uhr) sein Comeback feiern. Der 30-Jährige war seit Anfang Februar wegen eines Blutergusses am Gesäß und anschließender Operation ausgefallen. "Vielleicht spiele ich eine Halbzeit, vielleicht etwas mehr, um in den Rhythmus für Wolfsburg und Arsenal zu kommen", sagte Ribéry der Bild.

Am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) plant dann auch Bayerns Coach Pep Guardiola wieder mit dem 30-Jährigen. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 11. März gegen den FC Arsenal soll Ribéry dann wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein. "Ich freue mich darauf, wenn ich wieder zurück bei meiner Mannschaft bin. Es war jetzt schon ein bisschen lang, aber ich kann wieder sehr gut laufen", sagte der Franzose zu Sport1.