Stuttgart (SID) - Stürmer-Neuling Pierre-Michel Lasogga wird am Mittwoch beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Chile (20.45 Uhr/ARD) nicht im Kader stehen. Der Hamburger zog sich im Abschlusstraining eine Muskelverhärtung im Oberschenkel zu und brach die Einheit ab. Das bestätigte Manager Oliver Bierhoff am Dienstagabend. Torjäger Miroslav Klose konnte die Übungseinheit dagegen komplett absolvieren und scheint für die Partie in Stuttgart fit zu sein.

"Lasogga hat sich leider verletzt und fällt aus", sagte Bierhoff am Rande der Vergabe des DFB-Integrationspreises. Auch ein Einsatz für den Hamburger SV am Samstag gegen Eintracht Frankfurt scheint unklar: "Man muss auch mal schauen, ob er am Wochenende spielen kann."

Klose hatte am Sonntag beim Spiel seines Klubs Lazio Rom wegen einer Beckenprellung und Bauchmuskelbeschwerden gefehlt. Definitiv fällt Lars Bender (Muskelbeschwerden) für das erste Länderspiel des Jahres aus.