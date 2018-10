Rio de Janeiro (dpa) - 100 Tage vor Anpfiff der Fußball-WM geht es im Gastgeberland Brasilien um weit mehr als nur den letzten Feinschliff.

Zwei Stadien werden - wenn überhaupt - erst knapp vier Wochen vor dem Start der WM fertig, darunter auch die Corinthians-Arena in São Paulo, wo das Turnier am 12. Juni eröffnet werden soll. Die Regierung ist optimistisch, dass es die "Weltmeisterschaft aller Weltmeisterschaften" wird. Und auch die FIFA ist sicher, dass alles gut wird. Zweifel aber schwingen mit.

Zum 100-Tage-Countdown sollen die WM-Städte in den Nationalfarben erleuchten. Sportlich will die Seleção am Tag danach, am Mittwoch, in Johannesburg im Testspiel gegen Südafrika ihre WM-Topform unter Beweis stellen. Nationalcoach Luiz Felipe Scolari hat der Nation schon quasi versprochen, im Sommer den sechsten Titel für Brasilien zu holen.

"Jeden Tag bin ich überzeugter, dass wir die Copa gewinnen", sagte der 65-jährige Scolari kürzlich. Er begründete das auch mit der Überzahl der Seleção. "Wir werden immer zwölf (Mann) auf dem Spielfeld und somit besser sein", sagte er mit Blick auf die Unterstützung der Fans. So weit die Theorie. Allerdings wollen da zumindest einige seiner 31 Kollegen, die zur WM anreisen, ein Wörtchen mitreden - inklusive Joachim Löw mit der deutschen Nationalmannschaft. Bei der WM vom 12. Juni bis 13. Juli stehen 64 Spiele in zwölf Städten und zwölf Stadion auf dem Programm.

Ein zentrale Countdown-Feier war am Dienstag zunächst nicht geplant. Doch dürften sich die Organisatoren nicht nehmen lassen, die bisherigen Fortschritte zu betonen. In den WM-Städten sollen zentrale Monumente und einige Stadien in den Nationalfarben Gelb und Grün angestrahlt werden. Das trifft sicher nicht auf die Baustellen in São Paulo und Curitiba zu, wo die Stadien erst Mitte Mai, also erst rund vier Wochen vor dem WM-Start fertig werden.

Zur WM werden rund 600 000 Fans aus dem Ausland erwartet. "Wir sind sehr gut vorbereitet, um die Sicherheit für alle zu garantieren", versprach Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff, von der auch der Slogan "WM aller WMs" stammt. Vor allem die angekündigten Proteste bereiten den Sicherheitsexperten Sorgen. Rund 150 000 Polizisten und Soldaten sowie 20 000 private Sicherheitskräfte sind während des Turniers landesweit im Einsatz. Notfalls will die Staatschefin auch auf die Armee zurückgreifen.