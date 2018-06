Genf (dpa) - In der Krim-Krise ist nach den Worten von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier immer noch keine Lösung in Sicht.

"Wir sind nicht nahe genug an einer Lösung", sagte Steinmeier am Dienstag nach Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in Genf. Derzeit gebe es noch keine ausreichenden Signale zur Bildung einer internationalen Kontaktgruppe, in der Russland und die Ukraine miteinander sprechen und verhandeln könnten.

Steinmeier warnte vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Die Stimmung sei hochnervös. "Das macht das Risiko umso größer, dass in dieser Situation jemand die Nerven verliert und aus dem politischen Konflikt auch neues Blutvergießen folgt." Deshalb müssten nun alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um einen erneuten Rückfall in Gewalt auszuschließen. Die Begegnung mit Lawrow am Montagabend bezeichnete der SPD-Politiker als "schwieriges, langes, ernstes Gespräch". Der russischen Seite sei der Ernst der Lage aber bewusst.

Steinmeier plädierte dafür, die Zeit bis zum EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag in Brüssel für weitere Gespräche zur Bildung einer Kontaktgruppe nutzen. Andernfalls werde auf dem Gipfel die Diskussion über Sanktionen gegen Russland vermutlich "so verlaufen, dass dann auch Maßnahmen beschlossen werden".

Steinmeier reiste anschließend nach Bern weiter, um dort mit dem Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) zu sprechen, dem Schweizer Regierungschef Didier Burkhalter. Die OSZE plant die Entsendung einer Beobachtermission für die Ukraine.