Pretoria (dpa) - Die Vernehmung von Zeugen der Anklage steht heute im Mittelpunkt des Mordprozesses gegen den Paralympics-Star Oscar Pistorius. Die Verteidigung des Südafrikaners hatte bereits gestern in Pretoria die erste Zeugin der Anklage vernommen. Pistorius hatte sich zum Prozessauftakt als "unschuldig" im Sinne der Anklage erklärt. Der behinderte Athlet hatte seine Freundin Reeva Steenkamp in seiner Wohnung durch eine verschlossene Badezimmertür erschossen. Er sagt, er habe einen Einbrecher in der Wohnung vermutet und deshalb gefeuert. Der Staatsanwalt wirft ihm dagegen gezielten Mord vor.

