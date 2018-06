Salzburg (dpa) - Sebastian Vettel muss sich auf eine ernüchternde Überseetour einstellen, für Red Bull beginnt die Formel-1-Saison wohl erst mit wochenlanger Verspätung in Europa so richtig.

"Der Saisonauftakt kommt für uns mindestens zwei Monate zu früh", gestand Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko im hauseigenen Sender "ServusTV". Die ersten vier Rennen könnten für den Weltmeister-Rennstall daher nicht mehr als ein Hilfs- und Aufbauprogramm für das nicht funktionierende neue Auto werden.

"Das wird eine ganz, ganz schwere Sache, das aufzuholen", kommentierte Marko bereits den enormen Testrückstand von Red Bull vor allem auf MercedesAMG und Ferrari. Sprich, die beiden schärfsten Verfolger. "Momentan wissen wir nicht, in welchem Zeitraum wir das schaffen können - und ob wir es überhaupt schaffen."

Was Marko meint, sind die fehlenden Testkilometer. Mit jedem haben die Teams Daten und Informationen über das Verhalten der neuen Autos gesammelt. Nur so können Probleme, die auch beim Rennen auftreten können, gefunden und ausgemerzt werden. Im Vergleich zu Mercedes mit 4972,644 Kilometern an den zwölf Testtagen kam Red Bull gerade mal auf 1705,764 Kilometer.

Das größte Problem stellt der neue Antriebsstrang von Renault dar. Laut Marko wurde der Motor nur isoliert auf dem Prüfstand getestet, nicht aber mit einem Getriebe. Als es auf die Strecke ging, ging so gut wie gar nichts. "Wir kämpfen derzeit mit dem Turboloch. Es ist unmöglich, kontinuierlich zu fahren", erklärte Marko.

So schafften die Renault-Kunden (Red Bull, Toro Rosso, Caterham, Lotus) zusammen 8743,332 Kilometer; die vier Teams mit Mercedes-Power (MercedesAMG, McLaren, Force India, Williams) 17 994,408 Kilometer. Zahlen, die für sich und gegen Red Bull sprechen. "Wir können nicht verhehlen, dass wir nicht unser komplettes Programm absolvieren konnten und dass einige Vorbereitungen für Melbourne nicht komplett sind", räumte Renaults Stellvertretender Formel-1-Manager Rob White ein.

In gut einer Woche werden Vierfach-Weltmeister Vettel und sein neuer Teamkollege Daniel Ricciardo im Albert Park von Melbourne das Freitagstraining wohl eher zum weiteren Testen nutzen als zur Feinabstimmung auf das erste Qualifying und das erste Rennen der neuen Saison. Zwei Wochen nach dem Großen Preis von Australien folgt der Malaysia-Grand-Prix. Gleich darauf wird in Bahrain gestartet (6. April), dann in China (20. April), ehe am 11. Mai der Europa-Auftakt in Barcelona auf dem Programm steht. Knapp zwei Monate nach dem Saisonstart in Melbourne.