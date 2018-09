Peking (dpa) - China hat die Aufrüstung seiner Streitkräfte verteidigt. "Frieden sollte durch Stärke gesichert werden", sagte die Sprecherin des Volkskongresses, Fu Ying, am Dienstag auf einer Pressekonferenz zur Jahrestagung, die am Mittwoch in Peking beginnt.

Ohne den Schutz starker Verteidigungskräfte könne das Volk nicht in Frieden leben. China verfolge eine "defensive" Verteidigungspolitik. Mit Blick auf die Streitigkeiten um Inseln im Ostchinesischen und Südchinesischen Meer warf die Sprecherin "einzelnen Ländern" vor, die Differenzen hochzuspielen. Wenn China provoziert werde, müsse es wirksam reagieren, um seine territoriale Integrität zu wahren.

Volkskongress