Moskau (AFP) Russland hat seine Militärübung an der Grenze zur Ukraine beendet. "Der Oberbefehlshaber Wladimir Putin gab den Truppen und Einheiten den Befehl, in ihre Stützpunkte zurückzukehren", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.