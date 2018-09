Moskau (AFP) Russlands Staatschef Wladimir Putin hat den abgesetzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch als den einzig legitimen Präsidenten der Ukraine bezeichnet. In der Ukraine habe sich "ein verfassungswidriger Umsturz und eine gewaltsame Machtergreifung" ereignet, sagte Putin am Dienstag in einem live übertragenen Fernsehinterview. Es waren seine ersten Äußerungen zu der anhaltenden Krise im Nachbarstaat.

