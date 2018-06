Moskau (AFP) Russland hat nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag erfolgreich eine ballistische Interkontinentalrakete getestet. Das Ziel sei der Test neuer Sprengköpfe gewesen, zitierten die drei führenden russischen Nachrichtenagenturen Behördenvertreter. Die in der Region Astrachan abgefeuerte Topol-Rakete habe ihr Ziel in Sary-Schagan in Kasachstan zerstört. Die Tests erfolgen inmitten internationaler Spannungen im Zusammenhang mit der Krim-Krise. Nach Angaben eines US-Vertreters war Washington jedoch vorab über den Test informiert.

