Berlin (SID) - Box-Weltmeister Marco Huck wird am 29. März im Berliner Velodrom seinen WM-Titel der WBO im Cruisergewicht verteidigen. Der Gegner steht noch nicht fest. Sollte der Champion seine 13. Titelverteidigung erfolgreich bestreiten, hätte er den Rekord des Briten Johnny Nelson (WBO-Titelträger von 1999 bis 2006) eingestellt.

Ursprünglich sollte Hucks Stallgefährte Pablo Hernandez am 29. März kämpfen, doch der Cruisergewichtler laboriert an einer Gastritis und kann nicht im vollen Umfang trainieren. Huck hatte erst am 25. Januar seinen Titel gegen Firat Arslan erfolgreich verteidigt.

"Ich habe nach dem Kampf gegen Arslan nicht großartig pausiert und schon wieder trainiert. Ich bin topfit und freue mich auf den Kampf in Berlin", sagte der 29-Jährige.