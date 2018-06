Pretoria (SID) - Mit einem emotionalen Ausbruch einer Schlüsselzeugin ist der zweite Tag im Mordprozess gegen Oscar Pistorius zu Ende gegangen. Michelle Burger, eine Nachbarin von Pistorius, brach während einer Befragung durch den Staatsanwalt weinend zusammen. Sie erlebe immer wieder die Geschehnisse vom Valentinstag 2013, als Pistorius seine Freundin Reeva Steenkamp erschoss, sagte Burger. Sie gab ab, die Ereignisse aus der betreffenden Nacht hätten sie "traumatisiert".

Pistorius' Verteidiger Barry Roux hatte Burger am Dienstag in einem über fünf Stunden dauernden Kreuzverhör in die Mangel genommen, um die Glaubwürdigkeit der Nachbarin in Frage zu stellen. Doch Burger blieb bei ihrer Version der Ereignisse. Bei einer weiteren Befragung durch Staatsanwalt Gerrie Nell hielt Burger der Anspannung nicht mehr stand. Sie könne immer noch die "schrecklichen Schreie" hören, sagte Burger unter Tränen.

Die Universitätsdozentin hatte bereits am Montag berichtet, sie habe nach den Schreien gegen drei Uhr nachts vier Schüsse gehört - dies entspricht der Zahl der Schüsse, die Pistorius in der Nacht zum Valentinstag vergangenen Jahres auf seine Freundin Reeva Steenkamp abgab. Pistorius will sie versehentlich erschossen haben, weil er sie für einen Einbrecher hielt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem "Blade Runner" hingegen vor, seine Freundin in seiner Villa in einem Nobelvorort von Pretoria durch die geschlossene Badezimmertür mit voller Absicht erschossen zu haben.

Pistorius wirkte am zweiten Prozesstag erschöpft und ausgelaugt. Nachdem er im Gerichtssaal Platz genommen hatte, fing der einst gefeierte Sportstar an zu beten. Der an beiden Unterschenkeln amputierte Pistorius hatte zum Auftakt am Montag auf "nicht schuldig" plädiert und erneut von einem "tragischen Unfall" gesprochen. Der mit Spannung erwartete Prozess war am Dienstag zwischenzeitlich unterbrochen worden, weil südafrikanische Medien ein Foto der Zeugin im Fernsehen gezeigt hatten, was nicht erlaubt war.

Den Vorsitz hat Richterin Thokozile Masipa, die in dem auf knapp drei Wochen angesetzten Prozess aller Voraussicht nach am 20. März das Urteil sprechen wird. Am Mittwoch wird der Prozess mit der Befragung von Michelle Burgers Ehemann fortgesetzt.