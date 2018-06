Seoul (AFP) Nordkorea hat am Dienstag sein Kräftemessen aus der Distanz mit dem südkoreanischen Nachbarn fortgesetzt und weitere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Drei Raketen seien am Dienstagmorgen von der nordkoreanischen Ostküste aus ins offene Meer geschossen worden, sagte der Sprecher der südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Kim Min Seok. Vier weitere seien am Nachmittag abgefeuert worden.

