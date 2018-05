Berlin (dpa) - 180 Länder und Urlaubsregionen präsentieren sich in diesem Jahr bei der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin. Am Mittwoch öffnet sie ihre Tore - bereits für heute laden die Organisatoren zur Eröffnungs-Pressekonferenz.

Zur Eröffnung der ITB soll am Abend Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sprechen. Bis zum 9. März wird in den Hallen am Funkturm ein Überblick über die neuen Trends im internationalen Tourismus geboten. Zur 48. Internationalen Tourismus Börse (ITB) haben sich mehr als 10 000 Aussteller angemeldet. Erwartet werden etwa 170 000 Gäste, darunter 110 000 Fachbesucher.

Partnerland ist in diesem Jahr Mexiko. Parallel zur Messe läuft ein Kongress mit Diskussionen und Vorträgen zu Themen wie Öko-Tourismus, Urlaub in Krisengebieten, Datenschutz auf Reisen bis hin zum Fachkräftemangel im deutschen Gastgewerbe.