Khartum (AFP) In der sudanesischen Krisenregion Darfur haben Milizen mit Plünderungen und Brandstiftungen fast 40.000 Menschen in die Flucht getrieben. In den Flüchtlingslagern Kalma und Al-Salam nahe der süd-darfurischen Hauptstadt Nyala seien rund 19.500 neue Flüchtlinge angekommen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit. Am Montag hatte bereits das Welternährungsprogramm (WFP) die Ankunft von 20.000 Vertriebenen im Dorf Sanya Deleiba 35 Kilometer von Nyala entfernt gemeldet.

