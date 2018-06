Nouakchott (AFP) Nach schlechten Ernten sind in Mauretanien nach Angaben der UNO hunderttausende Menschen von einer Hungersnot bedroht. Bei jedem fünften Einwohner des nordwestafrikanischen Landes sei die Versorgung mit Lebensmitteln gefährdet, erklärte das Welternährungsprogramm am Montag in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott. Durch die schlechten Ernten seien die Lebensmittelpreise in die Höhe geschnellt, mehr als 635.000 Menschen seien akut von der Krise betroffen.

