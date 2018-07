Washington (AFP) Die USA haben die militärische Zusammenarbeit mit Russland ausgesetzt. Alle "militärischen Verbindungen" seien auf Eis gelegt, teilte das Pentagon am Montag in Washington mit. In der Erklärung wurde Moskau aufgerufen, die russischen Streitkräfte auf der Krim in ihre Stützpunkte zurückzubeordern.

