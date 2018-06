Hanoi (AFP) Wegen seiner Kritik an der kommunistischen Führung in Vietnam ist ein bekannter Blogger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Journalist Truong Duy Nhat wurde am Dienstag in seiner Heimatstadt Danang schuldig gesprochen, "die demokratischen Freiheiten zur Schädigung der Interessen des Staates" missbraucht zu haben, wie sein Anwalt Tran Vu Hai mitteilte. Demnach bestritt der 50-Jährige die Vorwürfe und betonte seine Unschuld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.