Berlin (SID) - Wegen der höchst umstrittenen Wettkampfsperre für Manuel Machata in der Kufen-Affäre erntet der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) auch aus den eigenen Reihen heftige Kritik. Für Rekord-Weltmeisterin Sandra Kiriasis ist der Potsdamer Pilot nur ein "Bauernopfer", das nach dem historischen Olympia-Debakel von den eigentlichen Problemen im deutschen Bobteam ablenken soll. Dazu zählt ihrer Meinung nach auch Bundestrainer Christoph Langen.

"Das, was sie mit Manuel machen, finde ich beschämend und fast schon lächerlich. Das ist ein Ablenkungsmanöver, und es macht den Eindruck, als ob er ein Bauernopfer ist", sagte die nach Olympia zurückgetretene Kiriasis im SID-Interview.

Machatas Verein SC Potsdam bezeichnete die Bestrafung des Weltmeisters von 2011 als "Skandalurteil". "Das Verhalten von Manuel Machata war und ist in keinerlei Weise rechtswidrig und kann daher logischerweise auch nicht bestraft werden", sagte Klub-Geschäftsführer Peter Rieger. Auch der Landessportbund Brandenburg stärkte dem Athleten den Rücken. Sollten sich die bisherigen Tatsachen bestätigen, müsse es "eine Rücknahme des Beschlusses" geben, forderte LSB-Geschäftsführer Andreas Gerlach.

Machata, der sich nicht für die Winterspiele in Sotschi qualifizieren konnte, hatte Kufen aus seinem Privatbesitz an den russischen Doppel-Olympiasieger Alexander Subkow weitergegeben. Der BSD wertete das als "verbandsschädigendes Verhalten" und belegte den Weltmeister von 2011 mit einer einjährigen Wettkampfsperre und einer 5000-Euro-Geldstrafe. Machata will vor dem BSD-Rechtsausschuss Einspruch einlegen.

Der Verband beweise mit dem Urteil eine zweifelhafte Doppelmoral, kritisierte Kiriasis: "Ich bin in Sotschi auch mit fremden Kufen aus dem Ausland gefahren und zumindest beste Deutsche geworden. Ich habe also davon profitiert, dass mir ein so genannter 'Vaterlandsverräter' Kufen geliehen hat."

Die wirkliche Aufarbeitung des ersten medaillenlosen Olympia-Auftritts seit 50 Jahren kommt für die Olympiasiegerin von 2006 dagegen viel zu kurz. Ein Grund für das miserable Abschneiden sei auch das schwierige Verhältnis zwischen Athleten und Bundestrainer Langen gewesen.

"Menschenführung, ein Team begeistern - diese Qualitäten habe ich schon vermisst. Man kann eine Truppe, die so am Boden liegt, nicht noch demotivieren. Auf uns wurde richtig rumgetrampelt", sagte Kiriasis. Sie selbst habe sich zwischendurch "wie das alte Mädchen auf dem Abstellgleis" gefühlt.

Als Konsequenz von Olympia müsste ihrer Meinung nach "das Trainerteam neu zusammengesetzt" werden. "Das heißt nicht, dass Christoph unbedingt völlig weg muss. Die Frage aber ist, ob er noch der richtige Mann dafür ist, ganz oben einer Bob-Nationalmannschaft vorzustehen", sagte die neunmalige Weltcup-Gesamtsiegerin.