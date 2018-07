Brooklyn (SID) - Jason Collins, erster offen Homosexueller in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, erhält bei den Brooklyn Nets eine weitere Chance. Das Team aus New York hat den 35-Jährigen mit einem zweiten Zehntagesvertrag ausgestattet. Dies gab Generalmanager Billy King am Mittwoch bekannt.

Collins hatte am 23. Februar bei den Nets unterschrieben und kam seitdem fünfmal zum Einsatz. Im Schnitt spielte der Center 7,2 Minuten und verbuchte insgesamt drei Punkte sowie fünf Rebounds. Der Routinier hatte sich im April des vergangenen Jahres geoutet und war bei keinem Team untergekommen, ehe Brooklyn ihn holte. Der 2,13-m-Hüne hat seine NBA-Karriere 2001 bei Brooklyns Vorgängerklub New Jersey Nets begonnen.