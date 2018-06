Brüssel (AFP) Die EU-Kommission stuft den anhaltend hohen deutschen Exportüberschuss als wirtschaftliches Ungleichgewicht ein und fordert die Bundesregierung zur Korrektur auf. "Deutschland muss Maßnahmen aufzeigen und umsetzen, um die Binnennachfrage und das Wachstumspotential der Wirtschaft zu stärken", fordert die EU-Kommission in einem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Bericht zur deutschen Exportstärke. Berlin wird seit Jahren wegen seiner Überschüsse im Außenhandel kritisiert.

