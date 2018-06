Paris (AFP) In einem diplomatischen Tauziehen haben US-Außenminister John Kerry und mehrere europäische Kollegen eine Lösung der sich zuspitzenden Krim-Krise gesucht. Die USA und Großbritannien riefen den russischen Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in Paris zu einem direkten Treffen mit dem ukrainischen Übergangs-Ressortchef auf. Einen Tag vor einem EU-Krisengipfel zur Ukraine besetzten russische Truppen Kiew zufolge ukrainische Raketen-Stützpunkte auf der Krim.

