Wien (AFP) In den Staaten der Europäischen Union ist einer Studie zufolge jede dritte Frau schon einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt geworden. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) in Wien hervor. 62 Millionen Frauen in der EU seien betroffen. Unter 20 Frauen wurde demnach im Durchschnitt eine schon einmal Opfer einer Vergewaltigung.

