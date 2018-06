Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Michael Douglas erhält für seine erste Superhelden-Comicverfilmung Verstärkung von Patrick Wilson ("Watchmen – Die Wächter").

Wilson, der zuletzt mit dem Horror-Hit "Insidious: Chapter 2" in den Kinos war, soll bei "Ant-Man" einsteigen, berichtet "TheWrap.com".

Douglas spielt darin einen Wissenschaftler, der mit Hilfe eines Serums auf Miniaturgröße schrumpfen kann. Hollywood-Komiker Paul Rudd soll ebenfalls seine Körpergröße wechseln. Der britische Regisseur Edgar Wright ("Shaun of the Dead", "Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis") wird den Streifen inszenieren. In die Kinos kommt der Ameisenmann erst im Juli 2015.