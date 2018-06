Prag (SID) - Auch dank eines Treffers von Bundesliga-Profi Tarik Elyounoussi hat sich Norwegens Fußball-Nationalmannschaft ein 2:2 (1:2) in Tschechien erkämpft. Der Stürmer von 1899 Hoffenheim erzielte in der 21. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. In Prag brachten der frühere Dortmunder Tomas Rosicky (11.) und Matej Vydra (39.) die Gastgeber zweimal in Führung, Morten Pedersen (88.) traf spät zum Endstand.