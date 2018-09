Bukarest (SID) - Superstar Lionel Messi hat die argentinische Fußball-Nationalmannschaft in seinem ersten Länderspiel seit fast einem halben Jahr nicht zum Sieg führen können. Die Albiceleste kam in Bukarest gegen Gastgeber Rumänien nicht über ein 0:0 hinaus, der viermalige Weltfußballer vom FC Barcelona blieb blass. Für Rumänien hatte Stuttgarts Mittelfeldspieler Alexandru Maxim nach 33 Minuten die beste Chance, scheiterte aber mit einem Kopfball an Keeper Sergio Romero.