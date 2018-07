Stuttgart (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat für seine deutlichen Worte an seine WM-Kandidaten auch Unterstützung von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach erhalten. "Wenn wir bei der WM richtig bestehen wollen, und das wollen wir ja, geht es nur über die optimale Fitness. Ich finde es richtig, dass Jogi darauf hingewiesen hat - und auch der Zeitpunkt war richtig", sagte Niersbach am Rande der Verleihung des Integrationspreises des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und von Mercedes-Benz in Stuttgart.

Es würde Löw "umtreiben, dass wir so viele Verletzungen haben. Die Erfahrung zeigt, dass es nichts bringt, auf Spieler zu hoffen, die nicht 100 Prozent fit sind", führte Niersbach weiter aus.

Auch Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff verteidigte vor dem Länderspiel am Mittwochabend gegen Chile noch einmal den eingeschlagenen Kurs und den Weckruf von Löw. Man habe zuletzt bei Analysen festgestellt, "dass wir nicht an dem Punkt sind, an dem wir sein wollen. Deshalb müssen wir auch an Alternativen denken", sagte der Europameister von 1996.

Für Bierhoff war es "ein Fingerzeig" für die Stars, "dass nicht alles selbstverständlich ist. Es reicht nicht nur Qualität, wir müssen jetzt die letzten Prozent rausquetschen. Für das große Ziel müssen viele kleine Puzzleteile ineinander greifen."