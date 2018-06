Sevilla (SID) - Der wegen Betrugs und Korruption zu sieben Jahren Gefängnis verurteilte ehemalige Präsident des FC Sevilla, José María del Nido, hat am Mittwochmorgen vorzeitig seine Haftstrafe angetreten. Das bestätigten die Anwälte des ehemals mächtigen Fußballfunktionärs an der Spitze des spanischen Erstligisten.

Der 56-Jährige, in dessen Ära Sevilla seit 2002 zweimal den UEFA-Cup, einmal den europäischen Supercup, zweimal den spanischen Pokal und einmal den spanischen Supercup gewonnen hat, war vor zwei Jahren zu der Haftstrafe verurteilt worden. Del Nidos Vergehen stehen in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in der Stadtverwaltung von Marbella zwischen 1999 und 2003.