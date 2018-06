Tokio (AFP) Die älteste Frau der Welt hat am Mittwoch ihren 116. Geburtstag gefeiert. Misao Okawa aus Osaka im Westen Japans beging ihren Ehrentag in einem pinkfarbenen Kimono und einem Kopfschmuck aus roten Blumen. "Es ist eine ziemlich lange Zeit", sagte Okawa, die in einem Pflegeheim lebt, über ihr langes Leben.

