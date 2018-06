Tokio (AFP) Weil der Große Panda als Sexmuffel gilt, will ein japanischer Zoo ein Panda-Pärchen von der Öffentlichkeit abschirmen - und so die Chancen auf Nachwuchs erhöhen. Ohne die Ablenkung von Zuschauern könnten sich Shin Shin und ihr Partner Ri Ri auf die Paarung konzentrieren, sagte eine Sprecherin des Ueno-Zoos in Tokio am Mittwoch. Nachdem Shin Shin Signale aussendete, dass ihre fruchtbare Zeit beginnt, sollen die Bären ab Donnerstag ungestört sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.