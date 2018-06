New York (dpa) - Ein Dinner mit Lady Gaga (27) und ihrer Familie - das verlost die Sängerin nun für einen guten Zweck.

Wer noch bis zum 19. März etwas Geld an ihre Born-This-Way-Stiftung spende, sei im Rennen um den Preis, erzählte Gaga ("Poker Face") in einem Video zur Verlosung. Dabei versteigert die amerikanische Sängerin das Treffen zum Abendessen nicht etwa an den Höchstbietenden, wie es viele andere Promis zuvor gemacht haben. Fans könnten schon mit einer kleinen Summe gewinnen, hieß es. Die Stiftung setzt sich für Projekte ein, die Mut und Freundlichkeit in der Gesellschaft fördern. Es sei das erste Mal, dass sie eine solche Aktion starte, sagte Lady Gaga.

Video mit Infos zur Verlosung