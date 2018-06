Washington (AFP) Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat einem Zeitungsbericht zufolge das Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin auf der ukrainischen Halbinsel Krim mit den Aggressionen von Adolf Hitler verglichen. "Wenn sich das bekannt anhört, dann ist es, was Hitler damals in den 30er Jahren getan hat", sagte Clinton dem "Long Beach Press-Telegram" zufolge am Dienstag mit Blick auf das russischen Vorgehen bei einer privaten Veranstaltung in Kalifornien.

