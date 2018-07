Belgrad (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Euroleague einen herben Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic unterlag nach einer schwachen Vorstellung beim serbischen Meister Partizan Belgrad mit 55:70 (28:44), bleibt mit einer Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen zumindest bis zum Freitagabend noch auf dem begehrten vierten Rang in der Gruppe F.

Die Münchner erwischten vor 11.550 Zuschauern einen ganz schwachen Start und lagen nach einer Vielzahl von Fehlwürfen bereits in der achten Minute mit 5:17 zurück. Der Rückstand blieb auch im weiteren Spielverlauf immer zweistellig, besonders im Angriff fand der Bundesliga-Tabellenführer nie seinen Rhythmus.

Bester Werfer der Gäste, die ihren dritten Sieg in Folge in der europäischen Königsklasse verpassten, war Nihad Djedovic mit zwölf Punkten. Für Belgrad war es im neunten Spiel erst der zweite Erfolg in der Top-16-Runde.