New York (dpa) - Der US-Aktienmarkt hat sich erneut weitgehend unbeirrt von der Krise in der Ukraine gezeigt und Gewinne bei den Standardwerten eingefahren. Der Dow Jones Industrial stieg 0,38 Prozent auf 16 421,89 Punkte. Der Euro legte im New Yorker Handel nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank weiter zu. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,3860 US-Dollar gehandelt und damit über einem US-Cent mehr als am Vortag.

