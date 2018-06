Athen (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist zum offiziellen Auftakt seines Staatsbesuchs in Griechenland mit militärischen Ehren begrüßt worden. Staatspräsident Karolos Papoulias empfing den Gast aus Deutschland vor dem Präsidentenpalast in Athen. Gauck wird von seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt begleitet. Am Nachmittag will er mit einer europapolitischen Rede im Akropolis-Museum die enge Verbundenheit Deutschlands mit Griechenland bekräftigen. Morgen fliegt Gauck mit dem griechischen Präsidenten in dessen Heimatstadt Ioannina. Dort wird er der Ermordung griechischer Juden gedenken.

