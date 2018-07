Hannover (dpa) - Die CeBIT in Hannover beginnt am kommenden Montag erstmals mit einem runderneuerten Konzept. Der einstige Treffpunkt von Computer- und IT-Enthusiasten will künftig Business-Messe sein und ausschließlich Fach- und Geschäftsleute ansprechen.

Unter dem Leitthema "Datability" soll vor allem der verantwortungsvolle Umgang mit den wachsenden Datenmengen in der digitalen Welt im Mittelpunkt stehen. Unternehmen werden ihre Lösungen zeigen, wie diese Daten für neue Services sinnvoll genutzt, aber auch geschützt werden können.

Die Neuausrichtung ist nach Einschätzung der Messeleitung erfolgreich vollzogen worden. Rund 3400 Aussteller aus 70 Ländern werden erwartet. Das wären etwa so viele wie im vergangenen Jahr (3382 Aussteller). Neben den klassischen Ausstellungshallen bietet die Messe ein umfangreiches Kongress- und Vortragsprogramm und prominente Redner. Viele große Unternehmen schätzen die Wandlung der Messe vorab positiv ein. "Mehr als zwei Drittel unsere Geschäfts machen wir mit Geschäftskunden und in Hannover sind wir aktiv vertreten", sagte Christian Illek, Chef von Microsoft Deutschland. Für eine Endgültige Bewertung sei es aber noch zu früh: "Lassen Sie uns reden, wenn das Spiel abgepfiffen wird."