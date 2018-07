Wiesbaden (AFP) Spargel hat im vergangenen Jahr in Deutschland von allen Gemüsearten die größte Anbaufläche eingenommen. Das Gemüse wurde im Jahr 2013 auf rund 24.100 Hektar angebaut, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dies entspricht einem Anteil von mehr als 20 Prozent der bundesdeutschen Anbaufläche für Freiland-Gemüse. Es wurden mehr als 103.000 Tonnen Spargel geerntet.

