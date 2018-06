Berlin (AFP) Familien in Deutschland leiden zunehmend unter Zeitstress. Fast die Hälfte der Eltern fühlt sich gehetzt, wie die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte AOK-Familienstudie 2014 zeigt. Während es Eltern finanziell, körperlich, psychisch und auch in der Partnerschaft besser geht als vor vier Jahren, klagen immer mehr über Alltagshektik und Zeitnot.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.